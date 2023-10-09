Команда Марцела Лички впервые в чемпионатах России завершила матч со счётом 0:0

Вчера, 8 октября, московское «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги сыграло вничью с воронежским «Факелом» со счетом 0:0.

Таким образом, команда, которую возглавляет чешский специалист Марцел Личка, впервые в чемпионатах России завершила игру безголевой ничьей. Серия прервалась на 41-м матче.

В прошлом чемпионате «Оренбург» провел 30 матчей без нулевых ничьих, а в этом – «Динамо» - 10.

Напомним, что контракт 46-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на два года.

«Динамо» после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице.