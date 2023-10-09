​Белоус: «Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки: нести тяжело, выбросить… невозможно»

Футбольный функционер Юрий Белоус дал комментарий по поводу нынешнего положения дел в «Спартаке».

- Мне кажется, сегодня он [«Спартак»] для «Лукойла» как чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить...

- Жалко?

- Нет-нет, я бы другое слово подобрал: невозможно, - слова Белоуса приводи на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В то же время Белоус считает, что «Лукойл» не должен относиться к «Спартаку» так, как относится сейчас. В пример функционер привёл назначение на пост генерального директора Олега Малышева, который раньше не работал в футболе. Белоус считает, что клубом должны руководить профессионалы.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на десять зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.