​Гладилин: «ЦСКА был ближе к победе»

Известный отечественный специалист Валерий Гладилин считает, что ЦСКА был ближе к победе в главном матче одиннадцатого тура российского чемпионата. В нем «армейцы» встречались с московским «Спартаком», обе команды забили друг другу по два мяча, но лучшего не выяснили. Гладилин признался, что игра ему понравилась:

- Дерби получилось боевое, мне оно понравилось. Качество игры было не на высшем уровне, но самоотдача футболистов, борьба и интрига в матче было на высоте. В принципе, игра была равна, но можно сказать, что ЦСКА упустил победу, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата ЦСКА сыграет в Казани с местным «Рубином».