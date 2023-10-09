Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «бело-голубыми» и «Факелом» (0:0).

«Динамо» недооценило соперника, которому некуда отступать. У «Факела» своя мотивация, тут надо отдать должное опыту и авторитету Ташуева. Динамовцы почивали на лаврах после победы над «Спартаком». Этот выигрыш повлиял на психологию «Динамо». Реализация с обеих сторон оставляла желать лучшего, командам где-то не хватило удачи. В любом случае это в большей степени потеря очков для «Динамо». А воронежцы, наоборот, приобрели очки и лишнюю уверенность», - сказал Бышовец.