Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Карпукаса рассказал о сроках восстановления полузащитника

09 Октября 2023 • 17:23 Комментировать

Агент полузащитника московского «Локомотива» Артема Карпукаса Александр Клюев рассказал о сроках восстановления своего клиента.

«Будем надеяться, что Артём будет готов сыграть после перерыва на матчи сборных», —приводит слова Клюева «РИА Новости».

Напомним, что полузащитник по медицинским причинам не был вызван на октябрьские сборы сборной России.

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

В ближайшем туре «Локомотив» ожидает столичное дерби против «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Александр Клюев Артём Карпукас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
18:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Натхо: Я в безопасности
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин высказался о результатах «Ростова» в этом сезоне
18:27 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Для нас Москва всегда «красно-синяя»
18:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» провело хороший первый тайм против «Тюмени», но так и не забило
18:19 · Россия. Премьер-лига
Гладилин – о прошедшем дерби: Абаскаль не сделал ничего, чтобы переломить ход игры
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв считает, что дамоклов меч увольнения по-прежнему висит над Абаскалем
18:11 · Россия. Премьер-лига
Команда Марцела Лички впервые в чемпионатах России завершила матч со счётом 0:0
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Хаджи – о возможной отставке Абаскаля: «Тогда и Семака можно снимать» 1
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Белоус: «Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки: нести тяжело, выбросить… невозможно»
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «ЦСКА был ближе к победе»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Карпукаса рассказал о сроках восстановления полузащитника
17:17 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — об игре «Динамо»: «Команду лихорадит, но если дадут время Личке — разберутся»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Обляков – о матче против «Спартака»: Эмоции вчера были как после поражения
17:01 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин пояснил, почему важны топ-игроки
16:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Кайо рассказал о состоянии защитника
Все новости
Рекомендуем