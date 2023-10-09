Агент Карпукаса рассказал о сроках восстановления полузащитника

Агент полузащитника московского «Локомотива» Артема Карпукаса Александр Клюев рассказал о сроках восстановления своего клиента.

«Будем надеяться, что Артём будет готов сыграть после перерыва на матчи сборных», —приводит слова Клюева «РИА Новости».

Напомним, что полузащитник по медицинским причинам не был вызван на октябрьские сборы сборной России.

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

В ближайшем туре «Локомотив» ожидает столичное дерби против «Динамо».