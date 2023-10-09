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Колыванов — об игре «Динамо»: «Команду лихорадит, но если дадут время Личке — разберутся»

09 Октября 2023 • 17:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о выступлениях «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 11 туров РПЛ «бело-голубые» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. По мнению Колыванова, динамовцам и главному тренеру команды Марцелу Личке нужно больше времени для того, чтобы наладить игру и добиться стабильности.

«В «Динамо» пришёл новый тренер, он строит команду под себя. Сейчас команду лихорадит, от этого никуда не денешься. Дадут время Личке — разберутся», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 21 октября против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Динамо Москва Игорь Колыванов Марцел Личка
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