​Булыкин пояснил, почему важны топ-игроки

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин пояснил, почему командам российского чемпионата нужны топ-игроки. По его мнению, больше всего от отсутствия топ-футболистов страдают аутсайдеры турнира. Булыкин считает, что топ-игроки помогают справиться с психологическим напряжением, сопровождающим борьбу за спасение места в высшей лиге российского футбола:

- Когда в команде нет топ-игроков и не хватает мастерства, для того, чтобы спокойно себя чувствовать в РПЛ необходимо справляться с психологическим и физическим давлением, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

Булыкин закончил карьеру в 2014 году.