Агент Кайо рассказал о состоянии защитника

Агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес рассказал о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что бразилец чувствует себя лучше, и на данный момент он проходит процесс восстановления.

«На данный момент он проходит лечение в Бразилии. Когда игрок вернется в Москву? Мы пока не делаем каких-либо прогнозов», - заявил Хеновес в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 28-летний футболист получил травму плеча в матче пятого тура РПЛ против «Факела».

В текущем сезоне Кайо принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.