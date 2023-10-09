​Тюкавин высказался о серии без голов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о серии без забитых голов. В последний раз 21-летний футболист забивал 6 августа, когда оформил дубль в матче против «Зенита». С тех пор Тюкавин не забил ни одного гола в десяти матчах чемпионата и Кубка России.

«Это немного давит. Но, думаю, можно пользу команде приносить и без голов. Понятно, что от меня ждут голов, но сейчас такой период, который нужно пройти. Если тренироваться и работать, то голы вернутся», - цитирует Тюкавина Sport24.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 21 октября, – против «Локомотива» на поле соперника.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на 10 очков.