Селюк: «Увольнение Черчесова из «Ференцвароша» не означает, что он провёл плохую работу»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о бывшем главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

По мнению Селюка, увольнение российского специалиста из венгерского клуба не говорит о его неудачной работе, так как «Ференцварош» и раньше испытывал трудности в матчах со слабыми соперниками.

«Возможно, игроки просто не смогли адаптироваться к его требованиям, и поэтому решили расстаться. Это не обязательно означает, что Черчесов провёл плохую работу», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

Также агент назвал президента «Ференцвароша» эмоциональным человеком, который быстро принимает решения о тренерах. Напомним, что Черчесов дважды выигрывал чемпионат Венгрии, а также завоёвывал Кубок страны.