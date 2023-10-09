Силкин – о Карраскале: «Хочется верить, что он сможет принести пользу клубу»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о форварде столичного клуба Хорхе Карраскале.

Специалист считает колумбийца ярким и техничным футболистом, который уже зарекомендовал себя в РПЛ.

«Но видно, что пока у него не получается в «Динамо», он не показывает того футбола, которого от него ждут. Хочется верить, что он сможет принести пользу клубу, ведь игрок-то он хороший», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что игрок сборной Колумбии пополнил ряды «бело-голубых» в летнее трансферное окно и за семь игр не смог отметиться результативными действиями.