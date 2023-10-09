Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «армейцами» и «Спартаком».

Напомним, что «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью со счётом 2:2. «Красно-белые» ушли от поражения в дерби в компенсированное ко второму тайму время.

«В последний момент игроки ЦСКА потеряли концентрацию, но в целом команда выглядела гораздо лучше «Спартака». «Армейцы» создали много моментов, но возникли проблемы с реализацией.

Празднование Медины? Он сейчас спартаковец, раньше был «армейцем». Забил и порадовался», - сказал Тарханов.