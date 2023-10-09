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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Сафонов и раньше часто ставил «Краснодар» в тупик своими ошибками» эксклюзив

09 Октября 2023 • 16:04 Комментировать
Краснодар
3:2
Ростов

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил южное дерби «Краснодар» – «Ростов» (3:2) в одиннадцатом туре чемпионата России.

- Есть ли чемпионский характер у «Краснодара»? В первую очередь он, наверное, есть у самого главного тренера. Я знаю Ивича как человека и как тренера. Он в каждом матче стремится к победе. Ничья для него – плохо, а поражение – очень плохо. Мне очень понравились слова Ивича после матча с «Ростовом». Он сказал о том, что в игре с «Локомотивом» «Краснодар» упустил победу в конце добавленного времени, а против «Ростова», наоборот, вырвал её на 90+5-й минуте. Футбол – это такая штука, которая один раз забирает у тебя очки, а в другой раз отдаёт их тебе.

Все специалисты вратарского дела и тренерского цеха считают Сафонова вратарём высокого уровня, но тогда он не должен допускать таких ошибок, как перед первым голом «Ростова». И это не первый и не второй раз уже. В прошлом сезоне Сафонов тоже достаточно часто ставил команду в тупик своими ошибками. Слава богу, что сейчас матч закончился так, как закончился. Я считаю, «Краснодар» выиграл по праву, как бы не говорил Карпин, что «Ростов» пропустил непонятные голы. Я бы хотел у него спросить: а Сафонов подарил «Ростову» гол понятный? Почему Карпин считает автогол Комличенко непонятным? Так бывает. Почему он случился? Потому что игроки «Краснодара» оказали давление на Комличенко.

Я с уважением отношусь к Карпину как к человеку, вопросов нет. Но иногда он в своих выражениях перехлёстывает. Я думаю, что если ты тренер команды, которая ведёт в счёте 2:0 и в итоге проигрывает 2:3, то ты вообще не должен искать каких-то оправданий. Можно подумать, это Хоттабыч свистнул, и три мяча «Краснодар» забил. В таком случае надо просто поздравить соперника с победой и идти дальше. Ивич вот хорошо высказался о Карпине и о «Ростове», назвал их сильными тренером и командой, отчего победа «Краснодара» ещё более значима.

Первый тайм «Краснодар» провалил полностью. Но это произошло не просто так, а потому что «Ростов» выглядел очень здорово. Во втором тайме «Краснодар» смотрелся уже совершенно по-другому. Я поздравляю его с победой и очень рад за Ивича. Всё-таки это наш город, и я болею за «Краснодар» в любом случае. Надеюсь, он и дальше будет продолжать в том же ключе, а Ивич поправит голову тем людям, которые, может, заблудились и думают сегодня, что чемпионат уже закончился. Но играть ещё много матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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