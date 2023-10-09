Экс-игрок «Зенита» Лепёхин: Пока расклад сил в борьбе за чемпионство в пользу «Краснодара»

Экс-игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что команда с берегов Невы до сих пор остается главным претендентом на титул, но к «Краснодару» нужно присмотреться.

«Пока расклад сил в пользу южан, Галицкий понимает, что другого шанса на золото может не быть, поэтому очная встреча 16 ноября чрезвычайно важна», - приводит слова Bobsoccer.ru.

После 11 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит», идущий на третьей строчке, на семь очков.