Лепёхин оценил потерю Марио Фернандеса для «Зенита»

Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о том, что защитник команды с берегов Невы Марио Фернандес не поможет «сине-бело-голубым» в ближайших играх.

Эксперт не считает временное отсутствие игрока серьезной потерей для клуба, ведь петербуржцы как-то пять лет обходились без Фернандеса и становились чемпионами.

«Может ли Семак вернуться без Фернандеса к схеме 4-3-3? Если главный тренер видит, что три центральных защитника решают поставленные перед ними задачи, «Зенит» будет играть по схеме с тремя центральными», - приводит слова Лёпехина Bobsoccer.ru.

Ранее Сергей Семак сообщил, что россиянин может не сыграть в этом календарном голу.