Богосавац: «В матче с «Рубином» «Ахмату» не хватило остроты в атаке»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о поражении от «Рубина» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.

По словам сербского футболиста, в прошедшей встрече игрокам грозненской команды не хватило остроты в атаке, из-за чего не получилось забить гол.

«Готовились забрать три очка и подняться вверх по таблице, но не смогли забить. Пропустили после стандарта, а это самый сильный элемент в игре «Рубина». Результат нас не устраивает», — приводит слова Богосаваца «Матч ТВ».

После 11 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Отметим, что «Рубин» имеет в своём активе ровно столько же баллов.