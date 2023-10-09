​Меньше 200 млн рублей: Юрист Юрана высказался об опции выкупа контракта тренера

Александр Кочетков, юрист наставника «Пари НН» Сергея Юрана, высказался насчёт опции выкупа в контракте тренера.

Ранее появилась информация о том, что контракт Юрана в Нижнем Новгороде можно выкупить за 200 миллионов рублей.

«По условиям конфиденциальности контракта мы не можем разглашать точную сумму отступных. Могу лишь заметить, что сумма, озвученная в прессе, не соответствует действительности», - цитирует Кочеткова «Спорт-Экспресс».

Юрист отметил, что опция выкупа в контракте Юрана гораздо ниже, чем сообщалось в прессе, то есть ниже 200 миллионов.

После 11 туров «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Юрана отстаёт на десять зачётных баллов.