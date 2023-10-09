Гассама — о Головине: «Это отличный игрок, когда я начинал, он уже играл на уровне Лиги 1 и был лидером»

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Это отличный игрок. Когда я начинал в академии «Нанта», он уже играл на уровне Лиги 1 и был лидером», — цитирует защитника Sport24.

Гассама перешёл в «Балтику» минувшим летом из софийской «Славии». В составе калининградской команды француз успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провёл за монегасков семь встреч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.