​В РФС отреагировали на критику ЭСК со стороны президента РПЛ Алаева

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев подверг сомнению компетентность экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза. Комментарий на этот счёт дал Павел Каманцев – глава судейского комитета РФС.

Каманцев указал на то, что в состав ЭСК входят три иностранных эксперта в лице Милорада Мажича, Равшана Ирматова и Джюнейта Чакыра. Каманцев отметил, что эти эксперты входят в список лучших судей за период 2011-2020 годов по версии IFFHS.

«На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения ещё нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим», - слова Каманцева приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

Стоит отметить, что судейство остаётся обсуждаемой темой в российском футболе.