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​Болбой толкнул игрока ЦСКА на стадионе «Спартака»

09 Октября 2023 • 14:37 Комментировать

В воскресенье в главном дерби Москвы встречались «Спартак» и ЦСКА. Команды не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2. По ходу игры на «Открытие Арене» произошёл весьма необычный эпизод. На снятом с трибуны видео видно, как болбой сначала пихает мяч в Милана Гайича, а затем и несильно толкает игрока «армейцев» корпусом. Этого толчка хватило, чтобы футболист поскользнулся и упал.

Возможно, «Спартак» как-то накажут, ведь парни, подающие мячи, не должны себя так вести.

Стоит сказать, что в дерби против «Спартака» Милан Гайич стал автором двух забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Милан Гайич
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