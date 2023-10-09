​Болбой толкнул игрока ЦСКА на стадионе «Спартака»

В воскресенье в главном дерби Москвы встречались «Спартак» и ЦСКА. Команды не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2. По ходу игры на «Открытие Арене» произошёл весьма необычный эпизод. На снятом с трибуны видео видно, как болбой сначала пихает мяч в Милана Гайича, а затем и несильно толкает игрока «армейцев» корпусом. Этого толчка хватило, чтобы футболист поскользнулся и упал.

Возможно, «Спартак» как-то накажут, ведь парни, подающие мячи, не должны себя так вести.

Стоит сказать, что в дерби против «Спартака» Милан Гайич стал автором двух забитых голов.