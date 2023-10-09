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​Карпин указал на грубую ошибку судьи в матче «Краснодар» - «Ростов»

09 Октября 2023 • 14:22 Комментировать (1)

В субботу в южном дерби «Краснодар» добился волевой победы над «Ростовом» со счётом 3:2. Рулевой ростовчан Валерий Карпин опубликовал в телеграм-канале видео с третьим голом «быков». По мнению тренера, в начале атаки игрок краснодарцев забрался в положение «вне игры» на правом фланге.

«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный «вне игры», или мне опять кажется?!» - написал Карпин.

В одной из следующих публикаций Карпин спрашивает, стоит ли «Ростову» обращаться в ЭСК РФС, или ответ будет таким же, как после игры против «Урала». Тогда комиссия указывала на то, что у ВАР не было доказательства очевидной ошибки бокового судьи из-за отсутствия качественного ракурса.

Как известно, в функционале ВАР в РПЛ пока нет офсайдных линий.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Валерий Карпин
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sierge
09 Октября 2023 в 15:49
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