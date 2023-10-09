Кобелев — об игре «Динамо»: «Пока просто проблемы с реализацией»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о результатах «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

Отметим, что в последних шести турах РПЛ динамовцы одержали лишь одну победу и сейчас занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

«Пришёл новый тренер, команда перестраивается. Пришли новые футболисты на ключевые позиции и нужно время, чтобы стабилизировать состав и игроки притёрлись друг ко другу. Пока просто проблемы с реализацией», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Напомним, вчера, 8 октября, «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (0:0) в матче 11-го тура РПЛ. В 12-м туре «бело-голубые» встретятся с «Локомотивом». Эта игра состоится 21 октября и начнётся она в 16:30 по московскому времени.