​Колосков высказался о возможной отмене УЕФА допуска юношеских команд России

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу возможной отмены УЕФА решения о допуске российских юношеских сборных к официальным соревнованиям.

Ранее появилась информация о том, что УЕФА рассмотрит ситуацию с юношескими сборными России во вторник на заседании исполнительного комитета.

«Действительно, они могут так сделать. Но пока такой вопрос не стоит. ФИФА уже подтвердила решение о допуске россиян. Реакция других стран может быть слишком бурной. Но пока переживать не стоит - таких решений сейчас принять не смогут», - цитирует Колоскова Sport24.

Отметим, что после допуска юношеских сборных России к соревнованиям УЕФА ряд стран объявили о намерении бойкотировать матчи против россиян даже на таком уровне.