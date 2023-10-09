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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков высказался о возможной отмене УЕФА допуска юношеских команд России

09 Октября 2023 • 13:53 Комментировать

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу возможной отмены УЕФА решения о допуске российских юношеских сборных к официальным соревнованиям.

Ранее появилась информация о том, что УЕФА рассмотрит ситуацию с юношескими сборными России во вторник на заседании исполнительного комитета. 

«Действительно, они могут так сделать. Но пока такой вопрос не стоит. ФИФА уже подтвердила решение о допуске россиян. Реакция других стран может быть слишком бурной. Но пока переживать не стоит - таких решений сейчас принять не смогут», - цитирует Колоскова Sport24.

Отметим, что после допуска юношеских сборных России к соревнованиям УЕФА ряд стран объявили о намерении бойкотировать матчи против россиян даже на таком уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков УЕФА Юношеская Сборная России
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