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Ещенко оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА

09 Октября 2023 • 13:52 Комментировать

Экс-игрок столичного «Спартака» Андрей Ещенко высказался о вчерашнем поединке против ЦСКА. Дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось вничью со счетом 2:2.

«Спартак» позволил создать много моментов у своих ворот. Хорошо, что получилось отыграться. Только время покажет, сможет ли «Спартак» исправить свою игру. Я считаю, команде это по силам», - рассказал Ещенко в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

После 11 туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке «красно-белые» на домашнем поле сыграют против «Пари НН».

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Спартак Москва Андрей Ещенко
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