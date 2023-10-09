Балахнин: «Проблема «Ростова» - в Карпине»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о результатах «Ростова» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче подопечные Валерия Карпина уступили «Краснодару» (2:3), выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0.

«У «Ростова» проблемы, команде тяжело, она не играет так, как может. Думаю, проблема в тренере - у Карпина кризис идей. Со стороны кажется, что он не знает, что нужно делать», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

«Ростов» набрал десять баллов после 11 туров Российской премьер-лиги. Команда Карпина располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре «жёлто-синие» сыграют с грозненским «Ахматом».