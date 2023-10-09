Губерниев: «Краснодар» совершенно великолепен»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам 11 туров «быки» уверенно лидируют в турнирной таблице.

«Краснодар» совершенно великолепен. Наступил баланс между руководством клуба и тренером. Долго не мог «Краснодар» его нащупать, и наконец этот баланс найден», - передает слова комментатора «Советский спорт».

В последнем матче чемпионата России краснодарский коллектив одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 3:2. Команда набрала 27 баллов и опережает ближайшего преследователя на шесть очков.