Гафин: «Мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Тюкавиным»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с нападающим «бело-голубых» Константином Тюкавиным.

Напомним, действующий контракт 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2024 года.

«Сейчас мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным», — цитирует Гафина ТАСС.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.