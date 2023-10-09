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Гафин: «Мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Тюкавиным»

09 Октября 2023 • 13:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с нападающим «бело-голубых» Константином Тюкавиным.

Напомним, действующий контракт 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2024 года.

«Сейчас мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным», — цитирует Гафина ТАСС.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин
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