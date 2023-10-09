Масалитин оценил работу Федотова после дерби со «Спартаком»

Экс-форвард столичного ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о работе главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

«Уверен, что вопросы в отношении Федотова никуда не денутся. Пропущенное количество мячей в РПЛ настораживает, нельзя претендовать на высокие места с такими показателями», - приводит слова эксперта RT.

В последнем матче Премьер-лиги ЦСКА встречался со «Спартаком» на стадионе «Открытие Банк Арена». Столичное дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

ЦСКА занимает седьмое место в Премьер-лиге после 11 туров. В следующем матче «армейцы» встретятся с казанским «Рубином».