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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​УЕФА может отменить решение по допуску юношей России

09 Октября 2023 • 13:09 Комментировать (1)

Недавно УЕФА частично снял футбольные санкции с России, допустив к официальным соревнованиям юношеские сборные. После этого федерации ряда стран объявили о бойкоте. Более того, напряжение царит даже внутри УЕФА, где не все поддержали решение о допуске российских юношей.

Как сообщает на своих страницах The Independent, решение по допуску юношеских сборных России может быть отменено. УЕФА обсудит этот вопрос уже во вторник, когда состоится заседание исполнительного комитета.

Стоит сказать, что вслед за УЕФА решение о допуске юношеских сборных России приняла и ФИФА. При этом российские юноши могут играть в нейтральном статусе – без флага и без гимна.

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УЕФА Юношеская Сборная России
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Комментарии (1)
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sierge
09 Октября 2023 в 13:42
Пусть отменяют
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