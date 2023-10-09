Широков: «Абаскаля увольняют уже год, а он всё держится»

Экс-футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился мнением относительно будущего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он все держится. Нельзя же по нескольким матчам делать выводы. Вроде все неплохо было. Бывают спады у команд, все будет зависеть от того, как они это преодолеют», - передает слова Широкова «РИА Новости».

В последнем матче, состоявшемся 8 октября, «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2. После этой встречи в активе «народной команды» стало 17 баллов. Подопечные Абаскаля занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.