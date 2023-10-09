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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава РПЛ резко высказался о ЭСК РФС

09 Октября 2023 • 12:58 Комментировать

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, резко высказался об экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

Алаев признался, что его удивило решение ЭСК о том, что пенальти в ворота «Урала» в игре против «Ростова» был назначен правильно. Более того, главу РФС удивило назначение этих же судей на матч между «Факелом» и ЦСКА спустя несколько дней, когда решения ЭСК ещё не было. 

«Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс», - считает Алаев.

Алаев сказал, что связывался с экспертами и даже с действующими арбитрами, которые работают в Лиге чемпионов.

«Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», - цитирует Алаева сайт «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Алаев РПЛ ЭСК РФС
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