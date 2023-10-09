Глава РПЛ резко высказался о ЭСК РФС

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, резко высказался об экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

Алаев признался, что его удивило решение ЭСК о том, что пенальти в ворота «Урала» в игре против «Ростова» был назначен правильно. Более того, главу РФС удивило назначение этих же судей на матч между «Факелом» и ЦСКА спустя несколько дней, когда решения ЭСК ещё не было.

«Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс», - считает Алаев.

Алаев сказал, что связывался с экспертами и даже с действующими арбитрами, которые работают в Лиге чемпионов.

«Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», - цитирует Алаева сайт «Матч ТВ».