Губерниев - о дерби: «Боевая ничья двух средних команд»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий касательно вчерашнего московского дерби «Спартак» - ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.

«Боевая ничья двух средних команд. Но я считаю, что «Спартаку», пожалуй, будет лучше с другим тренером. Потому что Абаскаль не знает, как выстроить игру команды», - передает слова комментатора «Советский спорт».

Матч, состоявшийся на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

По итогам 11 туров спартаковцы с 17 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги подопечные Абаскаля встретятся с «Пари НН».