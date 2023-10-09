Масалитин: ЦСКА не хватило класса для победы над «Спартаком»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился впечатлениями от центрального матча 11-го тура Премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА. В дерби, прошедшем на «Открытие Банк Арене», была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

«Непонятно, почему «армейцы» сели так глубоко в оборону. 10 человек упираются в штрафную и не могут выбить мяч - это говорит об отсутствии класса. Федотову надо было сыграть в стиле «автобуса» Моуриньо», - передает слова Масалитина RT.

Напомним, что «Спартак» вырвал ничью благодаря голу полузащитника Хесуса Медины в добавленное время.

По итогам 11 туров «красно-белые» занимают восьмое место в таблице РПЛ, а «армейцы» - седьмое.