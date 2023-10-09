Квеквескири подвёл итоги матч против «Динамо»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о матче 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором воронежский клуб на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0).

Игрок отметил, что команда хорошо сыграла в обороне, поэтому удалось сыграть на ноль.

«Для «Факела» результат матча с «Динамо» можно назвать положительным. Выездной матч, боевой. Игра шла до гола», - приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

Подопечные Сергея Ташуева после 11 туров с девятью очками в активе находятся в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице.