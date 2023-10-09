Тимощук: «Три поражения в РПЛ - недопустимые вещи для «Зенита»

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о результатах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«О чем говорят три поражения «Зенита» в РПЛ? Это недопустимые вещи для нас. Нужно надеяться, что те, кто выше нас, начнут терять очки, и мы подберемся поближе к первому месту», - передает слова Тимощука ТАСС.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России питерцы потерпели поражения от «Динамо» (2:3), «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3).

После 11 туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.