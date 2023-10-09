Геркус назвал два клуба, которые разыграют титул в РПЛ

Экс-президент столичного «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«В чемпионской гонке «Краснодар» стал ещё на шаг ближе к заветному финишу. «Зениту» будет очень тяжело догнать оторвавшегося конкурента. Первое-второе место разыграют «Зенит» и «Краснодар», - написал Геркус в своих социальных сетях.

После 11 проведенных туров краснодарский коллектив набрал 27 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака с 20 очками занимают третью строчку.