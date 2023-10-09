«Локомотив» в зимнее траснферное окно планирует подписать защитника «Сантоса» Жоакима, об этом сообщает журналист Жорже Никола.

По данным источника, столичный клуб готов заплатить около семи миллионов евро за 80% экономических прав на игрока, также в услугах игрока заинтересован «Краснодар».

Контракт 24-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Жоаким принял участие в 31 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнерам по команде.