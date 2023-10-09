Кечинов: «Спартак» заработал одно очко, а не потерял два»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о поединке 11-го тура Премьер-лиги между «красно-белыми» и ЦСКА. Дерби завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.

«Спартак» заработал одно очко, а не потерял два - это ближе к истине. Была очень зрелищная игра с красивыми голами и комбинациями. По игре ЦСКА был предпочтительнее «Спартака», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

После 11 туров спартаковцы набрали 17 очков и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на домашнем поле с «Пари НН».