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Сулейманов: «Дзюба уже вошёл в историю российского футбола»

09 Октября 2023 • 11:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

По словам Сулейманова, несмотря на имеющуюся конкуренцию за место в составе «железнодорожников», у него с Дзюбой сложились хорошие отношения.

«Артём вообще молодец. У него нет такого, что, если я пришёл на его место, он старается меня задеть или ещё что‑то. Ну и я не пытаюсь ждать его ошибки. Дзюба уже вошёл в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик», — цитирует Сулейманова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Сулейманова пять мячей в 16 встречах за «железнодорожников» и «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Тимур Сулейманов
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