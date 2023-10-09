Сулейманов: «Дзюба уже вошёл в историю российского футбола»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

По словам Сулейманова, несмотря на имеющуюся конкуренцию за место в составе «железнодорожников», у него с Дзюбой сложились хорошие отношения.

«Артём вообще молодец. У него нет такого, что, если я пришёл на его место, он старается меня задеть или ещё что‑то. Ну и я не пытаюсь ждать его ошибки. Дзюба уже вошёл в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик», — цитирует Сулейманова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Сулейманова пять мячей в 16 встречах за «железнодорожников» и «Пари НН».