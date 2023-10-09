Колосков: «Матч «Краснодара» против «Ростова» можно назвать одной из лучших игр в этом сезоне»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» (3:2).

Напомним, после первого тайма «быки» уступали со счётом 0:2, однако во второй половине встречи сумели не только отыграться, но и вырвать победу.

Колосков назвал прошедшую игру настоящим праздником для футбольных болельщиков.

«Матч «Краснодара» против «Ростова» можно назвать одной из лучших игр в этом сезоне. «Краснодар» — молодцы, конечно, что сумели отыграться, но тут больше вопросов к «Ростову». Будь на их месте команда помастеровитее, то «Краснодар» бы не выиграл этот матч», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ «Краснодар» уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 27 набранных очков. «Ростов» же с 10 баллами идёт лишь на 14-й строчке.