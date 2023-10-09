В «Пари НН» озвучили сумму отступных за Юрана

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов поведал о сумме отступных за досрочный уход из клуба главного тренера Сергея Юрана.

«У Сергея Николаевича есть опция по расторжению [контракта] - 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», - передает слова руководителя «Матч ТВ».

В последнем матче чемпионата нижегородский клуб отпраздновал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:0. После 11 туров Премьер-лиги подопечные Юрана занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на десять баллов.