Нгамалё сможет сыграть за Камерун против сборной России

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё сможет сыграть за сборную Камеруна в предстоящем товарищеском матче против России. Об этом рассказал врач «бело-голубых» Александр Родионов.

«Да, конечно, Нгамале сможет сыграть в сборной. Там все хорошо», - передает слова доктора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нападающий получил повреждение по ходу матча 11-го тура Премьер-лиги против воронежского «Факела».

Товарищеская встреча сборных России и Камеруна состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Дата проведения матча – 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.