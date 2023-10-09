Мостовой: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результатах «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 11 туров РПЛ «быки» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть очков.

В своём последнем матче «Краснодар» одолел «Ростов» (3:2), уступая по ходу встречи со счётом 0:2. Мостовой отметил характер «Краснодара» и назвал команду Владимира Ивича реальным претендентом на чемпионский титул.

«Краснодар» реально красавцы, они большие молодцы. Даже когда всё идёт не так, как нужно, они научились добиваться результата. Игра против «Ростова» — шедевр. Можно сказать, что сейчас «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Краснодар» проведёт 21 октября против калининградской «Балтики».