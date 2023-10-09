Глушаков: «Для «Спартака» ничья в дерби с ЦСКА как победа»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о вчерашнем поединке между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Дерби завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.

«Для «Спартака» ничья в дерби - положительный результат. Ч учётом того, что они два раза счёт сравнивали. До этого две безобразные игры, поэтому здесь ничья как победа», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

После 11 проведенных туров «красно-белые» набрали 17 баллов и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата страны «народная команда» сыграет против «Пари НН».