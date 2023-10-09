Орещук: «Крыльям Советов» пока рано говорить о медалях»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о победе «Пари НН» над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ.

Эксперт не стал называть успех нижегородцев в прошедшей встрече неожиданным, отметив, что с «Крыльями Советов» «Пари НН» играть умеет.

«Нижний Новгород» сыграл в высокий прессинг, закрыли зоны, дали «Крыльям» играть в позиционную атаку. Владения мячом было много, а толку мало. В этом плане «Новгород» здорово разобрал игру «Крыльев» и принял верное решение сыграть именно в тот футбол, который мы видели», — приводит слова Орещука Metaratings.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от вторых «Крыльев Советов» на четыре очка. Несмотря на высокое положение самарской команды, Орещук отметил, что «Крыльям» пока рано говорить о медалях.