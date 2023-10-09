Дзюба и Гайич - в сборной 11-го тура РПЛ

По итогам матчей 11-го тура Российской премьер-лиги журналисты «Чемпионата» составили символическую сборную. В нее включены Джон Кордоба, Артём Дзюба, Вильмар Барриос и другие футболисты.
Голкипер: Илья Лантратов («Локомотив»).
Защитники: Роберто Фернандес («Динамо»), Родригао, Дуглас Сантос (оба - «Зенит»).
Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Вячеслав Якимов («Факел»), Милан Гайич (ЦСКА).
Форварды: Джон Кордоба («Краснодар»), Артём Дзюба («Локомотив»), Мохаммад Мохеби («Ростов»).
Наставником символической команды тура стал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
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