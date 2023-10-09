Камоцци: «Надеюсь, после ничьей с ЦСКА Абаскаль ради «Спартака» уйдёт из команды»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, высказался касательно будущего испанского тренера Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Сильная скамейка «Спартака» помогла Абаскалю избежать болезненное поражение от заклятого соперника. Надеюсь, что после этой ничьи испанец ради «Спартака» и его будущего уйдет из команды», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что дерби между «Спартаком» и ЦСКА прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось вничью со счетом 2:2. После этого поединка «красно-белые» набрали 17 очков и располагаются лишь на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги