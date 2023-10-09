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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «У Карраскаля есть хорошие качества, а над плохими мы работаем»

09 Октября 2023 • 10:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре своего подопечного, полузащитника Хорхе Карраскаля в нынешнем сезоне.

Чешский специалист отметил, что пока колумбийский футболист находится не в оптимальной форме, однако он много работает для того, чтобы улучшить свою игру.

«Мне нравится игра Карраскаля «один в один», умеет искать мячи между линиями. У него есть хорошие качества, а над плохими мы работаем. Важно, что Хорхе не боится играть — хочет помочь на любой позиции», — цитирует Личку «Чемпионат».

Напомним, Карраскаль перешёл в «Динамо» минувшим летом из ЦСКА. В составе «бело-голубых» 25-летний колумбиец успел провести семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хорхе Карраскаль Марцел Личка
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