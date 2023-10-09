Ловчев - о «Спартаке»: «Мозес и Промес сдали, Бонгонда просто нулевой»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об игре «красно-белых» после дерби с ЦСКА. Поединок прошел на «Открытие Банк Арене» и завершился вничью со счетом 2:2.

«Спартак» отскочил, но я бы говорил не только о дерби. Ряд игроков команды просто сдали в своём уровне. Они в плохой форме. Мозес сдал. Промес сдал. Бонгонда был просто нулевой», - оставил сообщение Ловчев в своем телеграм-канале.

После 11 туров спартаковцы набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре Премьер-лиги «красно-белые» на домашнем стадионе примут «Пари НН».