Титов: «Пока не играем в еврокубках, чемпионство у нас с оттенком»

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне тренер Егор Титов высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках.

«Если у нас будет новый чемпион, для лиги это будет большой плюс. Но есть нюанс. Пока не играем в еврокубках, чемпионство у нас с оттенком. Ты вроде чемпион, а в ЛЧ играть не можешь», - приводятся слова Титова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

В текущем сезоне РПЛ уверенно лидирует «Краснодар», опережающий ближайшего преследователя на шесть баллов.