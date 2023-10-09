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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов: «Пока не играем в еврокубках, чемпионство у нас с оттенком»

09 Октября 2023 • 10:00 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне тренер Егор Титов высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках.

«Если у нас будет новый чемпион, для лиги это будет большой плюс. Но есть нюанс. Пока не играем в еврокубках, чемпионство у нас с оттенком. Ты вроде чемпион, а в ЛЧ играть не можешь», - приводятся слова Титова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

В текущем сезоне РПЛ уверенно лидирует «Краснодар», опережающий ближайшего преследователя на шесть баллов.

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Спартак Москва Егор Титов
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